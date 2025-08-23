Ahlat'ta Malazgirt Zaferi Kutlamalarında Helikopter Gösterisi

Güncelleme:
Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954'ncü yıl kutlamalarında Çelik Kanatlar Timi tarafından gerçekleştirilen Skorsky helikopter gösterileri büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, gösterileri heyecanla izleyerek keyifli anlar yaşadı.

Malazgirt Zaferi'nin 954'ncü yılı kutlamaları çerçevesinde Ahlat ilçesindeki Millet Bahçesi 1071 Alparslan Otağı'nda Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Timi tarafından gerçekleştirilen gösteri heyecanlı anlar yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu gösteriyi 7'den 70'e herkes hayranlıkla izledi. "Üzüm salkımı" gösterisinde 2 Skorsky helikopterin alan üzerindeki uçuşu ve jandarma personelinin gösterisi ilgiyle izlendi. Cep telefonu ile görüntülemeye çalıştıkları helikopterleri katılımcılar ayrıca el sallayarak selamladı.

Gösteriyi ailesiyle birlikte izlemeye gelen Yunus Nazlı, "Bugün ailece millet bahçesinde helikopter gösterilerini, üzüm salkımı gösterilerini izledik. Çok güzeldi, çok güzel etkinlikler hazırlamışlar. Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlarla beraber eğlendik, keyifli anlar yaşadık" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
