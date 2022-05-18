Ahlat'ta engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenlendi - Haberler

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Ahlat 1071 kutlama alanında gerçekleşen yürüyüşe Kaymakam Fikret Dağ, Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, Emniyet Müdürü İsa Coşar, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, Ahlat Engelliler ile El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir ile özel eğitim öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

"Engelleri birlikte aşalım" yazılı parkart açarak yürüyen öğrencilerin varış noktasına ulaşmasıyla etkinlik sona erdi.