Ahlat'ta engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahlat'ta engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

AA - Serdar Adıyaman - Yerel
 - Güncelleme:
Ahlat'ta engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Ahlat 1071 kutlama alanında gerçekleşen yürüyüşe Kaymakam Fikret Dağ, Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, Emniyet Müdürü İsa Coşar, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, Ahlat Engelliler ile El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir ile özel eğitim öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

"Engelleri birlikte aşalım" yazılı parkart açarak yürüyen öğrencilerin varış noktasına ulaşmasıyla etkinlik sona erdi.

AA / Serdar Adıyaman - Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title