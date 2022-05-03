Ahlat'ta bayramlaşma töreni

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Aşağı Çarşı Ulu Cami avlusunda yapılan bayramlaşmaya Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Bayramlaşma programı ikram ve çay eşliğinde yapılan sohbetlerle sona erdi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel