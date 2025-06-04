Ahlat'ta Ani Yağmur Sürprizi

Ahlat'ta Ani Yağmur Sürprizi
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Ahlat'ta Ani Yağmur Sürprizi
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde güneşli havanın ardından aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış, bayram alışverişine çıkan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Birçok kişi, iş yerlerinin saçaklarına sığınarak yağmurdan korundu.

Ahlat'ta şiddetli yağmur etkili oldu

BİTLİS - Günlerdir güneşli havanın hakim olduğu Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Günlerdir güneşli havanın etkili olduğu Ahlat ilçesinde, bugün öğle saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bayram öncesi alışveriş yapmak için çarşı ve pazara akın eden Ahlatlılar, yağmurun ani başlamasıyla birlikte zor anlar yaşadı. Şemsiyesiz dışarı çıkan birçok kişi, iş yerlerinin saçak altlarına ve kapalı alanlara sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.

İlçede bayram alışverişine çıkan vatandaşlardan Yunus Nazlı, bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalandıklarını söyledi. Nazlı; "Hava güneşliydi bir anda yağmurun yağmasıyla hazırlıksız yakalandık. Bayram alışverişine gelmiştik. Ama bir anda yağmur bastırınca ıslandık, çatıların, saçaklarının altına girdik. Ama bu yağmur Allah'ın bereketidir. Buğday ve çiftçilerimizin diğer mahsullerine yaradı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Yerel
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