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Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl göreve başladı

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl göreve başladı

Yerel Haberler

BİTLİS (İHA) – Mersin'in Mut Kaymakamlığından Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığına görevlendirilen Batuhan Bingöl görevine başladı.

BİTLİS (İHA) – Mersin'in Mut Kaymakamlığından Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığına görevlendirilen Batuhan Bingöl görevine başladı.

İçişleri Bakanlığının tensipleriyle Ahlat ilçesine görevlendirilen Kaymakam Bingöl, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön planda olan Ahlat'ta görev yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Sırasıyla Kırklareli Vize ilçesi, Tokat Artova ve Turhal ilçeleri, Niğde Çamardı ilçesinde kaymakam vekilliği görevinde bulunan Bingöl; 2018-2020 yılları arasında Gaziantep Oğuzeli Kaymakamlığı, 2020-2021 yılları arasında Adıyaman Sincik Kaymakamlığı ve 2021-2023 yılları arası Mersin Mut Kaymakamlığı yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın tensipleriyle Ahlat Kaymakamlığına görevlendirilen Bingöl, evli ve 1 çocuk babasıdır. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mersin Bitlis Bingöl Yerel Haberler

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