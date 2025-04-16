Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 9 saatten fazla süredir devam ediyor

Kalp krizi sonrası ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder'den haber var
Ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili başhekimden ilk açıklama

Ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili başhekimden ilk açıklama
Altın fiyatları bu sabah itibariyle yeni rekor kırdı

Altında tüm rakamları unutun! Tarihi rekor kırıldı
Çin, havayolu şirketlerine Boeing'den uçak alımını durdurma talimatı verdi

Çin'den ABD'yi köşeye sıkıştıracak tarihi misilleme

Ahıskalı Osman Server Atabek Anma Programı Bursa'da Düzenlenecek

Ahıskalı Osman Server Atabek Anma Programı Bursa'da Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Mücadele döneminde önemli bir rol üstlenen Ahıskalı Osman Server Atabek için düzenlenecek anma programı, 20 Nisan 2025 tarihinde Bursa'da gerçekleştirilecek. Program, Atabek'in hayatı ve Ahıska Türkleri hakkında sunumlarla dolu olacak.

Milli Mücadele döneminde gösterdiği kahramanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi I. Dönem Ardahan Mebusu olarak üstlendiği görevlerle hafızalarda yer eden Ahıskalı Osman Server Atabek, vefatının ardından yıllar geçse de unutulmuyor. Osman Server Atabek için düzenlenecek olan anma programı, 20 Nisan 2025 tarihinde Bursa'da gerçekleştirilecek.

Bursa Posoflular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenecek olan program, saat 13.00-15.00 arasında Osmangazi Ördekli Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Programın onur konuğu olarak Osman Server Atabek'in kızı Lütfiye (Nesrin) Ahıskaatabekoğulları katılım sağlayacak. Etkinlikte, konuk konuşmacılar arasında Huzeyfe Şanlı, Doç. Dr. İkram Çınar, Doç. Dr. Minara Aliyeva Çınar ve Kaan Gündoğdu yer alıyor.

Osman Server Atabek'in hayatı, mücadelesi ve Ahıska Türkleri hakkında kapsamlı sunumların yapılacağı bu anlamlı buluşma, hem tarihi bilinç oluşturmayı hem de gelecek nesillere bir vefa örneği sunmayı amaçlıyor. - ARDAHAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.