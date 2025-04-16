Ahıskalı Osman Server Atabek Anma Programı Bursa'da Düzenlenecek

Milli Mücadele döneminde gösterdiği kahramanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi I. Dönem Ardahan Mebusu olarak üstlendiği görevlerle hafızalarda yer eden Ahıskalı Osman Server Atabek, vefatının ardından yıllar geçse de unutulmuyor. Osman Server Atabek için düzenlenecek olan anma programı, 20 Nisan 2025 tarihinde Bursa'da gerçekleştirilecek.

Bursa Posoflular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenecek olan program, saat 13.00-15.00 arasında Osmangazi Ördekli Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Programın onur konuğu olarak Osman Server Atabek'in kızı Lütfiye (Nesrin) Ahıskaatabekoğulları katılım sağlayacak. Etkinlikte, konuk konuşmacılar arasında Huzeyfe Şanlı, Doç. Dr. İkram Çınar, Doç. Dr. Minara Aliyeva Çınar ve Kaan Gündoğdu yer alıyor.

Osman Server Atabek'in hayatı, mücadelesi ve Ahıska Türkleri hakkında kapsamlı sunumların yapılacağı bu anlamlı buluşma, hem tarihi bilinç oluşturmayı hem de gelecek nesillere bir vefa örneği sunmayı amaçlıyor. - ARDAHAN