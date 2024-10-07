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Ahıska Türkü Çocuklar, Atlı Jandarmalara İlgi Gösterdi

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Elazığ'da mesire alanında devriye gezen atlı jandarma timini gören Ahıska Türkü çocuklar, atları severek keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Elazığ'da mesire alanında devriye görevi icra eden atlı jandarma timini gören Ahıska Türkü çocuklar, oyunu bırakıp atları sevdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Poyraz Jandarma Karakolunda konuşlu atlı jandarma timleri, kentin tarihi ve turistik noktalarında devriyelerini sürdürüyor. Sivrice ve Harput'un ardından Cip Mesire Alanında devriye gezen jandarma timlerine vatandaşlar ile çocuklar ilgi gösterdi. Aileleri ile birlikte düzenlenen 'Piknik Şöleni' etkinliğine katılan Ahıska Türkü bazı çocuklar atları sevdi. Atlı jandarma birliği ve jandarma motosikletli asayiş timleri tarafından bilgilendirilen çocuklar aynı zamanda keyifli vakitler geçirip hatıra fotoğraf çektirdi.

Çocuklardan Maksut Aliyev, "Jandarma atlı birliklerini gördük. Buraları gezdik, çok güzeldi. Atları da çok sevdim" dedi.

Samir Koçaliyev ise "Atlı birlikler ile motosikletli jandarma timlerini gördük. İlk defa atlı birlikleri gördüm. Sanki ata binmiş kadar güzel şeyler hissettim" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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