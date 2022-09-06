Ahıska Türkleri, öz vatanlarında meslek öğreniyor

Ukrayna'daki savaş bölgesinden tahliye edilerek Elazığ'da geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü kadınları, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda meslek öğreniyor.

Ukrayna'da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü itibariyle Herson kentinden Elazığ'a başlamıştı. Bu çerçevede kafileler halinde kente getirilen binlerce Ahıska Türkü, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirildi. Burada valilik koordinesi vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanırken Halk Eğitim Merkezi tarafından kuaförlük ve dikiş - nakış kursu açıldı. Kurslara katılan kadınlar burada hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de meslek öğreniyor. Kendi ayaları üzerinde durmak isteyen kadınlar aynı zamanda iş sahibi olarak aile ekonomilerine katkı sağlamak istiyor.

"Türkiye bizi savaştan çıkardı ve kabul etti"

Ukrayna'dan geldiklerini belirten Elmas Kabirova, "Türkiye bizi savaştan çıkardı ve kabul etti. Herkesten Allah razı olsun. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmak için kuaför kursuna geldik. Burada öğreniyoruz. Hedefimiz kendi ayaklarımızın üzerinde durmak. Çalışmak istiyoruz. Aile ekonomimize katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Gülistan Salahova, "Ukrayna'dan geldik. Burada kurslara katılıyoruz. Kafamız dağlıyor ve iş öğreniyoruz. Öğretmenler yardımcı oluyor. Burada dikiş yapıyoruz. Makinaları öğrendik. Çalışmak ve paramızı kazanmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bizi savaştan çıkardı ve buraya getirdi" diye konuştu.

"Onların yaralarını sarmak için buradayız"

Ahıska Türklerinin savaş yüzünde Elazığ'da olduklarını aktaran Usta Öğretici Şenay Arıkan Kılınç, ise "Biz de onların yaralarını sarmak için buradayız. Hem dikişi öğretiyoruz hem de sosyal hayata uyum sağlamalarını hedefliyoruz. Burada acılarını biraz hafifletebilmek amacıyla yardım ediyoruz. Halk Eğitim Müdürümüz Kenan Tabar'ın katkılarıyla burayı çok güzel hale getirdik. Güzel işler yapıyoruz. Çalışma hayatına girmek için adımlar atıyorlar. Kursumuzdan aldıkları belgeler ile bunları sağlayacaklar. Güzel bir ortamımız var" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ