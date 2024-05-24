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Ahırdan kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı

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Çorum'un Alaca ilçesinde ahırdan kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Denizhan Mahallesi'nde bir ahırda bulunan kurbanlık sahibinin elinden kaçtı ve TOKİ konutlarının bulunduğu bahçeye girdi. Daha sonra hırçın boğa Alaca deresine atladı ve mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan boğa sahiplerine teslim edildi.

Ahırdan kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde ahırdan kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı.

Edinilen bilgiye göre, Denizhan Mahallesi'nde bir ahırda bulunan kurbanlık sahibinin elinden kaçtı. Kendisini durdurmak isteyen kurbanlık daha sonra TOKİ konutlarının bulunduğu bahçeye girdi. Buradan da kaçan hırçın boğa Alaca deresine atladı. Derenin içinde mahsur kalan boğanın kurtarılması için sahipleri itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. İğne ile uyuşturulan boğa daha sonra itfaiye ekipleri tarafından dereden kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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