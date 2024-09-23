Üye Girişi
Haberler

Ahilik Haftası Kutlamaları Bitlis'te Gerçekleşti

Ahilik Haftası Kutlamaları Bitlis'te Gerçekleşti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan ve üyeleri, Ahilik Haftası vesilesiyle Bitlis Vali Yardımcısı Alay Yazıcı'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ahilik geleneği ve ödüllerle ilgili açıklamalar yapıldı.

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan ve beraberindeki üyeler, Ahilik Haftası nedeniyle Bitlis Vali Yardımcısı Alay Yazıcı'yı ziyaret etti.

Bitlis Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası temsilcilerini makamında kabul etti. Ahiliğin köklü devlet geleneğinde önemli yer tutan bir esnaf dayanışması olduğunu söyleyen Yazıcı, ilin Ahisi Hamdi Şirvanlı'ya kaftan giydirerek ödülünü takdim etti. Ardından ilin Kalfası Mehmet Kayar ve ilin Çırağı Özgür Taken'e ödülleri yine Vali Yardımcısı Alay Yazıcı tarafından takdim edildi.

Ziyarette Bitlis Ticaret İl Müdürü Mehmet Kızılgül, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ayvaz Canevi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şahin Irgıt, Adilcevaz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kamil Kirazcı ve Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Asrav yer aldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ticaret Ve Sanayi Odası Yerel Haberler Ahilik Haftası Ekonomi bitlis Kültür Yerel Yaşam

Orta doğu alev alev yanıyor! İsrail Lübnan'ı vurdu: 356 ölü

Orta doğu alev alev! İsrail Lübnan'ı vurdu, ABD harekete geçti

 İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Şeyda polisi şehit eden hain tutuklandı

 Bu acı unutulmayacak! Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı

Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı
Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu

Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu maçı ne zaman? Bugün Benfica erem Aktürkoğlu maçı var mı? Gaziantep FK Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Gaziantep FK TS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Boavista Benfica maç kadrosu ilk 11'ler! Kerem Aktürkoğlu kadroda mı? Yalan bugün yok mu, Yalan dizisi günü mü değişti, hangi gün? Boavista Benfica maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benfica maçı hangi kanalda? Boavista Benfica maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Gaziantep FK Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Gaziantep TS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Cuma günleri tatil mi olacak? Hafta sonu günleri değişecek mi? Göztepe Kayserispor maçı CANLI izle! (FULL HD) Göztepe Kayserispor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Batuhan Karadeniz gözaltına alınacak mı, Batuhan Karadeniz ne yaptı? Göztepe Kayserispor maçı hangi kanalda? Göztepe Kayserispor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });