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Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı

Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı
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Ahi Evran-ı Veli anısına düzenlenen Ahilik Haftası, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Esnaf ve sanatkarların katıldığı programda, Afyonkarahisar Valisi de esnafa teşekkür ederek iyi dileklerde bulundu.

Ahi Evran-ı Veli hazretlerinin anısına düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. .

23-29 Eylül Ahilik Haftası Kutlamaları Kocatepe Atatürk Anıt'ına çelenk sunma programı ile başladı. Programa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (ESOB) Başkanı Cengiz Üstün ile birlikte Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Siper, AKÜ Rektör Yardımcısı Şuayip Özdemir, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hayrettin Güzbey, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mahmut Emin Birliktir, Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürü Mahmut Yayla, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Rıza Gürakar, Meclis Üyesi Fatih Mühsürler, SGK İl Müdürü Samet Fidan, OEDAŞ Müdürü Cafer Demir, kurum müdürleri, esnaf odası başkanları ve yöneticileri, katıldı. Programda esnaf temsilcileri Atatürk anıtına çelenk sundu. Program kahvaltı ile devam etti.

Ardından kutlama komitesi Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Vali Yiğitbaşı, tüm esnafa teşekkür ederek, işlerinin hayırlı, kazançlarının bereketli olmasını diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahilik Haftası Ahi Evran

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