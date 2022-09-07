Ahilik Haftası kutlamaları 12 Eylül de başlıyor Yerel Haberler Afyonkarahisar'da Ahilik Haftası kutlamaları 12 Eylül de başlayacak. Afyonkarahisar'da Ahilik Haftası kutlamaları 12 Eylül de başlayacak. Konuyla ilgili Esnaf ve Sanatkarları Odalar Birliğinden yapılan açıklamada, kutlamaların 12 Eylül de başlayacağı kaydedildi. Kutlamaların Kocatepe Parkından çelenk sunumu ile başlayacağı ardından çeşitli ziyaretler ve etkinliklerle devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel 12 Eylül Darbesi Ahilik Haftası Karahisar Yerel Haberler

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