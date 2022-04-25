AHİD'den Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine yardım - Haberler

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AHİD'den Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine yardım

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AHİD'den Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine yardım

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD), her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı.

ANKARA (İHA) - Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD), her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı.

AHİD'de bu yıl da gelenek bozulmadı. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahipleri ile paylaşıldı. "Ramazan ayı birlik, beraberliktir, yardımlaşmadır" diyen AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, "Her yıl olduğu gibi bu sene de yardımlarımıza Ramazan ayının başında başladık. Hala da devam ediyoruz. Bu sene talep biraz fazla oldu. Elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz. Şubelerimiz de yardımlarına devam ediyor. Ramazan'ın ruhunu hep beraber yaşıyoruz. Bu yardımlarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan, Ankara, Yerel, Haberler

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