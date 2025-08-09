Ağustos Ayında Ücretsiz Doğa Etkinlikleri

Ormanya ve Kuzuyayla'da yürüyüşten bisiklete, gözlem turlarından sinema keyfine kadar her yaş grubuna hitap eden programlar, ağustos ayı boyunca tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Ağustos ayı boyunca Ormanya ve Kuzuyayla'da gerçekleştirilecek programlar, doğa tutkunlarına pek çok farklı deneyim sunuyor. Dağ bisikleti turları, gece yürüyüşleri, açık hava sinema gösterimleri, böcek ve kuş gözlem turları, çocuklar için özel olarak hazırlanan orman okulu atölyeleri, doğa yürüyüşleri ve sabah koşuları gibi etkinlikler bireysel katılımcıların yanı sıra aileler için de benzersiz deneyimler vadediyor. Ormanya ve Kuzuyayla'da düzenlenecek flora ve fauna gözlem turları, katılımcılara doğayı yakından tanıma şansı sunuyor. Bölgelerin biyolojik çeşitliliği, uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilecek kuş ve böcek gözlem etkinliklerinde katılımcılara tanıtılacak. Doğayla baş başa keyifli vakit geçirmek isteyenler için hem eğitici hem de dinlendirici ortam oluşturulacak.

Miniklere Orman Okulu

Çocuklara yönelik hazırlanan Orman Okulu eğitimleri minik doğaseverlerin doğayı eğlenerek keşfetmesine imkan tanıyor. Doğa temelli atölye çalışmaları sayesinde çocuklar hem öğreniyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor. 7-14 yaş grubuna yönelik hazırlanan sekiz farklı doğa eğitimine Ormanya'nın sosyal medya hesapları üzerinden başvuru yapılabiliyor. Tüm etkinlikler ücretsiz olarak düzenlenirken, yaş gruplarına göre planlanan programlarla her yaştan katılımcı doğada keyifli vakit geçirme şansı buluyor. 18 yaş üstü bireyler için cumartesi sabah koşuları, çocuklar için özel tasarlanmış orman okulu eğitimleri gibi farklı etkinlikler takvimde yer alıyor. - KOCAELİ