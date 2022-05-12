AGÜ, 2022 Dünya Sıralamasında İlk 300'de

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Times 2022 Dünya Üniversiteler Toplumsal Etki Sıralamasında ilk 300'de yer aldı. AGÜ, 'Nitelikli Eğitim' kategorisinde ise dünya sıralamasında 29'uncu olarak listelendi.

Abdullah Gül Üniversitesi, dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education'ın 2022 Toplumsal Etki Sıralaması'nda dünya üniversiteleri arasında ilk 300'e girdi. AGÜ ayrıca 'Nitelikli Eğitim' kategorisinde dünya sıralamasında 29'uncu olarak listelendi. AGÜ, Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları göz önüne alınarak yapılan ve 106 ülkeden bin 406 üniversitenin yer aldığı 2022 yılı dünya sıralamasında dünyanın en başarılı üniversitelerinden biri oldu. Türkiye'den AGÜ ile birlikte İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, Yıldız Teknik ve Sakarya üniversiteleri olmak üzere sadece 7 üniversite ilk 300'e girerken, ilk 400'e ise Özyeğin ve Erciyes Üniversitesi girdi.

Ankara'nın doğusundaki tüm üniversiteler içinde ilk 300'e giren tek üniversite Abdullah Gül Üniversitesi oldu. AGÜ, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan Nitelikli Eğitim kategorisinde ise 29'uncu sırada yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, hedeflerinin ulusal ve uluslararası alanda en iyiler arasında yer almak olduğunu söyledi. Bu hedef doğrultusunda hızlı büyümeyi değil kaliteli büyümeyi tercih ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, "Henüz çok genç bir üniversite olmamıza rağmen bu hedeflerimizde çok önemli mesafeler kat ettik" dedi.

Prof. Yılmaz, AGÜ'nün bu hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel