Ağrılılar Derneği, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kışlık Mont ve Bot Dağıttı

Kocaeli Kartepe Ağrılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Ağrı'da ihtiyaç sahibi bin öğrenciye mont ve bot dağıtıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren Ağrılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği gönüllüleri, kent merkezi ve ilçelerdeki okulları ziyaret ederek belirlenen öğrencilere kışlık mont ve bot desteğinde bulundu.

Dernek gönüllülerinden Yunus Türkmen, Hakan Gerboğa, Vedat Karakoyun, Emrah Kotan, Abdurrahman Karaduman, Emrah Çeçen ve Sena Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirilen yardım faaliyetinde, öğrencilerin kış şartlarında daha rahat bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri hedeflendi.

Dernek Başkanı Lütfi Akbalık, yapılan yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada,"Kocaeli Kartepe Ağrılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak hemşehrilerimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerimize her yıl farklı alanlarda yardımlar ulaştırıyoruz. Bu yıl da Ağrı'da bin öğrencimize mont ve bot dağıtarak onların kış aylarını daha sıcak geçirmelerine katkı sağladık. Bu vesileyle desteklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan Kökrek'e derneğimiz adına teşekkür ediyorum. Yardımlarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek."dedi.

Dağıtım programının ardından dernek gönüllüleri, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, eğitime destek çalışmaları ve derneğin yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yapılan yardımların öğrenciler için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, katkılarından dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.

Ağrı'da kış mevsiminin çetin geçtiğini vurgulayan Kökrek, "Öğrencilerimizin eğitimlerine daha iyi şartlarda devam edebilmeleri için yapılan bu tür destekler son derece kıymetlidir. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk, yapılan yardımın en değerli karşılığıdır." ifadelerini kullandı. - AĞRI