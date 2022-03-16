Ağrılı çocuklar Anıtkabir'de - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrılı çocuklar Anıtkabir'de

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ağrılı çocuklar Anıtkabir'de

"Okuyan Şehir Ağrı" projesi kapsamında en çok kitap okuyan Ağrılı 45 öğrenci Anıtkabir'i ziyaret etti.

AĞRI (İHA) - "Okuyan Şehir Ağrı" projesi kapsamında en çok kitap okuyan Ağrılı 45 öğrenci Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ağrı'da, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Okuyan Şehir Ağrı" projesi kapsamında en çok kitap okuyan 45 öğrenci İçişleri Bakanlığı ev sahipliğinde ve Ağrı Valiliği koordinesinde Anıtkabir'i ziyareti etti. Anıtkabir'i ziyaret eden çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. - AĞRI

Ağrılı çocuklar Anıtkabir'de

Ağrılı çocuklar Anıtkabir'de

Ağrılı çocuklar Anıtkabir'de

Ağrılı çocuklar Anıtkabir'de

Ağrılı çocuklar Anıtkabir'de

Ağrılı çocuklar Anıtkabir'de

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçişleri Bakanlığı, Anıtkabir, Kitap, Ağrı, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title