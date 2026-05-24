Ağrı’da “Vakti Kuşanmak” sergisine yoğun ilgi: Ulu Cami avlusu manevi atmosfere büründü

Ağrı’da manevi değerlerin genç nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen “Vakti Kuşanmak” sergisi büyük ilgi gördü. Ulu Cami avlusunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin hazırladığı çalışmalar sergilenirken, sema gösterileri ve ilahiler programa ayrı bir anlam kattı. Etkinlikte vakit bilinci ve namazın önemi vurgulandı. Ağrı’da manevi değerlerin genç nesillere aktarılmasını amaçlayan “Vakti Kuşanmak: Özgün Örnekler Sergisi”, Ulu Cami avlusunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde düzenlenen etkinlik, hem öğrencilerden hem de vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde organize edilen program, Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulu koordinasyonunda hayata geçirilirken, kentte faaliyet gösteren çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları da etkinliğe destek verdi.

ULU CAMİ AVLUSUNDA MANEVİ ATMOSFER OLUŞTU

Ulu Cami’nin tarihi ve manevi atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı özgün çalışmalar sergilendi. Katılımcılar, vakit bilinci ve namazın hayat içerisindeki önemine dikkat çeken eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Program boyunca vatandaşlar manevi içerikli etkinliklerle buluşurken, özellikle sema gösterisi ve ilahi dinletileri büyük beğeni topladı. Etkinlik alanında oluşan yoğun ilgi dikkat çekerken, vatandaşlar sergiyi ilgiyle takip etti. Programa; ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılayı, Hayrat Vakfı ve İnsan ve Medeniyet Hareketi de katkı sundu. Kurumların desteğiyle zenginleşen etkinlik, birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

HASAN KÖKREK VE MÜFTÜ İLHAN’DAN ANLAMLI MESAJLAR

Programın açılışında konuşan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, vakit bilincinin eğitim sürecindeki önemine dikkat çekerek gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin toplumsal gelecek açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ardından konuşan Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan ise zamanın insan hayatındaki en kıymetli hazine olduğunu vurgulayarak gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. İlhan, gençlerin zamanı en verimli şekilde kullanması gerektiğini belirterek namaz bilincinin manevi hayat açısından taşıdığı değere dikkat çekti. Konuşmaların ardından devam eden etkinliklerde öğrenciler ve vatandaşlar manevi atmosfer eşliğinde anlamlı bir gün geçirdi.

VATANDAŞLARDAN ETKİNLİĞE TAM NOT

Sergiye katılan vatandaşlar, organizasyonun şehrin kültürel ve manevi hayatına önemli katkı sunduğunu ifade ederek benzer etkinliklerin devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Özellikle gençlerin manevi değerlerle buluşturulmasının önemine vurgu yapan katılımcılar, etkinlikte emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve kurum temsilcilerine teşekkür etti. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Haber: Servet Arslan