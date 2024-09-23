Ağrı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Bağımlılıkla Mücadelede Umut Aşılıyor

Ağrı Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin bağımlıkla mücadele konusunda elde ettiği başarı, bağımlı bireylere umut oluyor.

Ağrı Yeşilay Danışmanlık Merkezi, alkol, madde, internet ve kumar ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik destek ve sosyal destek sağlayarak, bağımlı bireylerin yeniden hayata kazandırılmasına destek oluyor. Psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından danışanlara verilen destekler sonucunda elde edilen verilere göre her 100 kişiden 70'inde pozitif sonuç alan YEDAM, mücadelelerine kararlıkla devam ediyor.

Ağrı'da bir araya geldiği basın mensuplarına yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Ağrı Yeşilay Şube Başkanı Cihangir Aslan, "Bizler uzmanlar eşliliğinde çözüm üretebiliyoruz. Benim elimi tutan kimse yok dediklerinde biz hep varız. Profesyonel, ücretsiz bir şekilde yardım ediyoruz. Son 2 buçuk yılda toplam 240 danışana ulaştık ve 100 danışandan 70'inden olumlu sonuç aldık" dedi. - AĞRI