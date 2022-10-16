Ağrı yerel haberi | Ağrı TSO Başkanı Alpaslan güven tazeledi Yerel Haberler Ağrı haber: - Ağrı TSO Başkanı Alpaslan güven tazeledi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, üçüncü dönemde yeniden seçilerek güven tazeledi. - Ağrı TSO Başkanı Alpaslan güven tazeledi AĞRI - Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, üçüncü dönemde yeniden seçilerek güven tazeledi. Ağrı'da 9 yıldır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevinde bulunan Saim Alpaslan, Ticaret Odası Seçimlerinde yeniden seçilerek güven tazeledi. Yeni bir döneme hep birlikte başladıklarını belirken Alpaslan, üyelere teşekkürlerini iletti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ağrı Yerel Haberler

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