Ağrı haberi... Ağrı'da 179 damızlık koç sahibine teslim edildi Yerel Haberler Ağrı haberi... Ağrı'da 179 damızlık koç sahibine teslim edildiAğrı'da yüzde 50 hibeli 179 damızlık koç sahibine teslim edildi. Ağrı'da 179 damızlık koç sahibine teslim edildi AĞRI - Ağrı'da yüzde 50 hibeli 179 damızlık koç sahibine teslim edildi. Ağrı'da, Damızlık Koç Tipi Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında küçükbaş hayvanda kaliteli verimi arttırmak amacıyla, yüzde 50 hibeyle verilen Damızlık Koç Dağıtım Töreni gerçekleştirildi. Toplamda 53 yetiştiriciye 179 koçun dağıtıldığı programda yetiştiriciler koçlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.Törende konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, yüzde 50 hibe ile dağıtılan hayvanların seçiminde bölge ve iklim koşullarının göz önünde bulundurulduğunu dolayısıyla bunun ırkın sayısının artması ve üretkenliğin artması açısından önemli olduğunu belirtti. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan Ağrı Genel Yerel Haberler

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