Ağrı ve Patnos'ta Atatürk Anma Törenleri

Ağrı ve Patnos'ta Atatürk Anma Törenleri
Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıl dönümünde Ağrı ve Patnos'ta düzenlenen törenlerle anıldı. Törende çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıl dönümünde Ağrı ve Patnos'ta düzenlenen törenlerle anıldı.

Ağrı merkezdeki tören, Abide Meydanı'nda gerçekleştirildi. Valisi Mustafa Koç, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Patnos ilçesinde düzenlenen program doğrultusunda ise Kaymakam Burak Dertlioğlu Kaymakamlık bahçesinde gerçekleşen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde vatandaşlar ve protokol üyeleri, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Törenin ardından, Kaymakam Dertlioğlu, ve il protokolü, Yunus Emre Ortaokulu tarafından organize edilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programına katıldı. Programda öğrencilere bu özel günde eşlik eden protokol, çeşitli etkinlikleri takip etti.

Selahattin Eyübi Fen lisesinde devam eden anma program boyunca öğrenciler şiirler okudu, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi sunuldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
