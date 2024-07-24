Ağrı Valisi Mustafa Koç, kuran kurslarında eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, okullarının kapanmasının ardından kuran kurslarında eğitim gören çocuklarla bir araya geldi. İl genelinde 916 Kur'an kursunda toplamda 21 bin 588 kursiyerin eğitim gördüğünü belirten Vali Koç, Kur'an kurslarının, sadece dini bilgilerin öğretilmesiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda ahlaki değerlerin de pekiştirilmesine katkı sağladığını belirterek kursların önemine vurgu yaptı. - AĞRI