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Ağrı Valisi Mustafa Koç, eğitim yatırımlarını ve yeni İl Halk Kütüphanesi inşaatını inceledi

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Ağrı Valisi Mustafa Koç, ilde devam eden eğitim yatırımlarını ve yeni İl Halk Kütüphanesi inşaatını yerinde inceledi. Vali Koç, yapılan ziyaretlerde projelerin ilerleme durumunu değerlendirdi ve Ağrı'ya yapılan yatırımların önemini vurguladı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, ilde devam eden eğitim yatırımlarını ve yeni İl Halk Kütüphanesi inşaatını yerinde inceledi.

Vali Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile birlikte yapımı devam eden 12 derslikli Özel Eğitim Uygulama Anaokulu ve yapımı tamamlanan 16 derslikli İsmail Atik İlkokulunu ziyaret etti. 3 bin 10 metrekare kapalı alana ve 3 bin 561 metrekare açık alana sahip olan Özel Eğitim Uygulama Anaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Koç, fiziki olarak yüzde 45 tamamlanan projenin en kısa sürede tamamlanacağını vurguladı. Vali Koç, "Eğitimde yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Eğitim altyapımızı güçlendiriyoruz. Ağrı'mıza hayırlı olsun" dedi.

Daha sonra Vali Koç, yapımı tamamlanan 16 derslikli, 3 bin 140 metrekare kapalı alanı ve 2 bin 100 metrekare bahçe alanı olan Merkez İsmail Atik İlkokulu'nu gezdi. Okulda incelemelerde bulunan Vali Koç, yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilen okulun öğrencilere konforlu bir eğitim ortamı sunacağını kaydetti.

Vali Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresi işbirliğiyle inşa edilen yeni İl Halk Kütüphanesi'ni de ziyaret etti. 8 bin 184 metrekare alan üzerine inşa edilen kütüphanede bin 500 kişinin aynı anda ders çalışabileceği alan, çocuk kütüphanesi, beceri atölyeleri, konferans salonu ve benzer bölümler yer alacak. Vali Koç, "Her alanda yatırımlarımız yükseliyor. Yeni İl Halk Kütüphanemiz de ilimize ve insanımıza önemli katkılar sağlayacak" diye konuştu.

Vali Mustafa Koç, eğitim ve kültür yatırımlarına olan desteğini sürdürerek Ağrı'nın kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğini belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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