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Ağrı Valisi Koç, Muhtarlarla İftar Programı Düzenledi

Ağrı Valisi Koç, Muhtarlarla İftar Programı Düzenledi
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ramazan ayı vesilesiyle muhtarlarla iftar yaparak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Koç, muhtarların önemine değinerek, sorunların hızlı çözümü için iş birliğine önem verdiklerini belirtti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, kentte görev yapan muhtarlarla iftar yaptı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, il protokolü ile birlikte muhtarları Burçin Uysal Öğretmenevi'nde ağırlayarak, Ramazan ayının manevi atmosferinde birlikte iftar yaptı. İftar programında konuşan Vali Koç, Ramazan ayının birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade ederek, "Bu mübarek ayda sadece sofralarımızı değil, gönüllerimizi de paylaşarak kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Siz değerli muhtarlarımız, mahallelerimizde ve köylerimizde bu dayanışma ruhunu yaşatan, vatandaşlarımızın sesi olan, devletimiz ile milletimiz arasında köprü vazifesi gören en önemli yapı taşlarındansınız" dedi.

Koç, muhtarların özverili çalışmaları sayesinde, mahallelerin ve köylerin sorunlarını daha hızlı ve etkili bir şekilde çözebildiklerini belirterek, "İlimizin kalkınması ve vatandaşlarımızın refahı için sizlerle iş birliği yapmak büyük bir önem taşıyor" diye konuştu.

Vali Koç, devletin, halkının huzuru ve güvenliği için her zaman sahada olacağını, yerel yönetimler olarak da muhtarlarla birlikte çalışarak her sorunu çözme gayretinde olacaklarını dile getirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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