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Ağrı Valisi Koç köyleri ziyaret ediyor, talepleri dinliyor, sorunları çözüyor

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Ağrı Valisi Mustafa Koç, il merkezindeki köyleri ziyaret ederek köy sakinlerinin istek ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, il merkezindeki köyleri ziyaret ederek köy sakinlerinin istek ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Vali Koç, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunları yerinde inceliyor ve çözüm üretiyor.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, beraberindeki heyetle birlikte Güvendik, Söğütlü ve Çatalipaşa köylerini ziyaret etti. Köy sakinlerinin istek ve taleplerini dikkatle dinleyen Vali Koç, gerekli talimatları verdi. Güvendik Köyü'nde Vali Koç'a köy halkı tarafından ayran ikram edildi. Vali Koç, köyün sorunlarına ilişkin çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Söğütlü Köyü'nde de köy sakinleriyle bir araya gelen Vali Koç, onların taleplerini dinledi ve çözüm yolları üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Köylerde, köy içi parke çalışmalarının devam ettiğini ve Çatalipaşa köyü içinden geçen derenin ıslahı için gerekli çalışmaların yapılacağını müjdeledi. Vali Koç, derenin ıslahı ve parke çalışmalarının köylerin altyapısını iyileştireceğini ve yaşam kalitesini artıracağını vurguladı. Vali Koç ayrıca, Çatalipaşa köyünde ikamet eden şehit Cemal Budak ve şehit Yunus Budak'ın ailelerini de ziyaret ederek şehit yakınlarına devlet desteğinin her zaman yanlarında olacağını belirtti. Vali Koç'un köy ziyaretleri ve vatandaşlarla olan samimi diyalogları takdirle karşılanıyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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