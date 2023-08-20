Ağrı Valisi Koç, Doğubayazıt'ta incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İshak Paşa Sarayı, esnaf ve Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İshak Paşa Sarayı, esnaf ve Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, ilk olarak Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada Doğubayazıt Kaymakam Vekili Mustafa Karali, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü İbrahim Aksoy ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Vali Koç, bölge müdüründen gümrük bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Koç, daha sonra "Gürbulak Sınır Kapısı Yenileme Projesi" inşaat alanına geçti. Burada incelemelerde bulunan Vali Koç, çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdi.

Vali Koç'un bir sonraki durağı Selçuklu mimarisinden izler taşıyan ve taşa hayat veren motifleriyle tam bir sanat eseri olan İshak Paşa Sarayı oldu. Koç, sarayı ziyaret eden vatandaşlarla sohbet etti. Koç, daha sonra Doğubayazıt ilçesindeki İnegöl Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, protokol üyeleri ile birlikte ilçedeki esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Vali Koç'un son ziyareti ise yabancıların göç alanına ilişkin tüm işlemlerinin milli politikalarla yürütüldüğü Ağrı Geri Gönderme Merkezi oldu. Vali Koç, burada yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - AĞRI