Ağrı Ticaret Borsası, Hayvancılık Sektörünü Destekliyor

Ağrı Ticaret Borsası Başkanlığı, bölgedeki hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve üreticilerle doğrudan temas kurmak amacıyla Ağrı Hayvan Borsası'nı ziyaret etti. Sabah saatlerinde gerçekleşen ziyarette, Ağrı Ticaret Borsası Başkanı Ömer Yıldırım'ın öncülüğünde bir heyet yer aldı.

Ziyaret sırasında Başkan Yıldırım ve beraberindeki heyet, hayvan yetiştiricileriyle birebir görüşerek sektörün mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Özellikle büyükbaş hayvancılıkta öne çıkan Simental cinsi hayvanların yoğun talep gördüğü belirtilirken, üreticilerle yapılan toplantılarda hayvancılığın sürdürülebilirliği ve ekonomik katkıları değerlendirildi.

Ağrı'nın coğrafi şartları ve doğal kaynaklarının hayvancılık için sunduğu avantajların ele alındığı görüşmelerde, üreticilerin karşılaştığı zorluklar da gündeme taşındı. Başkan Ömer Yıldırım, hayvan yetiştiricilerinin taleplerini ve beklentilerini dinleyerek, Ticaret Borsası'nın bu alandaki destek faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Hayvancılığın bölge ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çeken Yıldırım, "Hayvancılık sektörü, istihdam sağlamadaki rolü ve ekonomik dinamizmi nedeniyle 'bacasız fabrika' olarak anılmayı hak ediyor. Üreticilerimizin yanında olmaya ve onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. - AĞRI