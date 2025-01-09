Ağrı Ticaret Borsası Başkanı Yıldırım, Hayvan Borsası'nı Ziyaret Etti

Ağrı Ticaret Borsası Başkanı Ömer Yıldırım, Hayvan Borsası'nı ziyaret etti. Başkan Yıldırım, burada çiftçilerle bir araya gelerek hayvancılık üzerine sohbet etti ve onların sorunlarını dinledi.

Yıldırım, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, halkın karşılaştığı sorunlara çözüm yolları üretmek adına istişarelerde bulundu. Vatandaşların her türlü sıkıntısında Ticaret Borsası'nın kapılarının açık olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, çiftçilere büyük destek vereceklerini ifade etti.

Başkan Yıldırım, ekonomisi sıkıntı yaşayan ülkelerde çiftçilerin kritik bir role sahip olduğunu belirterek, "Çiftçiler, ekonominin bel kemiğidir. Onlara destek olmak, ülkenin geleceğine katkı sağlamaktır" dedi.

Ziyaret, çiftçilerden olumlu geri dönüşler alırken, Başkan Yıldırım'ın yeni dönemde de çiftçilerin yanında olmaya devam edeceği mesajını verdi. - AĞRI