Ağrı'nın Patnos İlçesinde Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, birçok binanın çatısını uçurdu. Çatı parçaları sokaklara savrulurken, bazı araçlar da hasar gördü.

İlçe merkezinde aniden başlayan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Birçok binanın çatısı uçurarken, çatı parçalarının yollara düşmesiyle kısa süreli panik yaşandı, çevredeki insanlar güvenli alanlara sığındı.

Şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar uzun süre etkisi süren rüzgar nedeniyle tedirgin anlar yaşadı. - AĞRI