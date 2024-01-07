MEB AKUB, Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Ziyaret Gerçekleştirdi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) üyeleri, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitleri anmak için Kars'ın Sarıkamış ilçesini ziyaret etti.

Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla düzenlenen anma yürüyüşüne katılan MEB AKUB üyeleri, 5 kilometrelik parkuru tamamladıktan sonra tören alanında toplandı. Burada çeşitli etkinlik ve gösterileri izleyen grup şehitler için dua etti. MEB AKUB üyeleri, anma töreninin ardından Ağrı'ya döndü.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada Sarıkamış Harekatı'nın Türk milletinin vatan sevgisinin ve kahramanlığının simgesi olduğunu söyledi. Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin askeri rahmetle andıklarını belirten Kökrek, "Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmak, onların emanetlerine sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. MEB AKUB ekibimiz, Sarıkamış Harekatı'nda vatan savunması için şehit düşenleri anmak amacıyla Sarıkamış'a gitmiştir. 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe ekibimiz de katılmıştır. Onlara minnettarız, onları unutmayacağız" dedi.

MEB AKUB Ekip Lideri Yunus Kaya da Sarıkamış'ta şehitleri anmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Kaya, "Sarıkamış'ta şehit düşen atalarımızın ruhları şad olsun. Bizler de onların izinden gidiyoruz. MEB AKUB olarak afet ve acil durumlarda görev almak için hazırız. Bakanlığımızın bu konuda bize verdiği destekten dolayı çok memnunuz" diye konuştu. - AĞRI