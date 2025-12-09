Ağrı'da kadın futbol takımına moral yemeği

Haberler

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan ve eşi Nurgül Erdoğan, Türkiye Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Kadın Futbol Takımı futbolcularıyla bir araya gelerek moral yemeği düzenledi. Desteklerini açıklayan Erdoğan, kadın futbolunun kent için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan ve eşi Nurgül Erdoğan, Türkiye Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Kadın Futbol Takımı futbolcularıyla moral yemeğinde bir araya geldi.

Ağrı Şeker Fabrikası sosyal tesislerinde düzenlenen programa, Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan ve eşi Nurgül Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Borsası Başkanı Ömer Yıldırım, Kulüp Başkanı Ahmet Yılmaz, Teknik Direktör Önder Tunay, kulüp yöneticisi Bülent Aydemir ve takım oyuncuları katıldı.

Yemekte konuşan Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, kadın futbol takımının kente önemli bir değer kattığını belirterek kurum olarak takıma her zaman destek olacaklarını söyledi. Erdoğan, "Ağrı'nın adını sporla, özellikle de kadın sporundaki başarılarla duyurmak bizler için gurur vericidir. Futbolcularımızın sahada gösterdikleri gayret ve disiplin takdire değerdir. Hem maddi hem manevi olarak her zaman yanınızdayız. Bu takımın başarısı, Ağrı'nın başarısıdır. Kurum olarak gençlerimizin ve kadınlarımızın sporda güçlenmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Ömer Yıldırım da takımın ligde iyi bir noktaya gelebilmesi için desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti. Yıldırım, "Ağrı'da kadınların sporda aktif rol alması bizler için son derece kıymetlidir. Takımımızın bu mücadelede daha iyi yerlere gelmesi için elimizden gelen desteği sürdüreceğiz. Bu şehrin gençlerine inanıyoruz. İnşallah sezon sonunda hep birlikte güzel sonuçlara ulaşacağız" diye konuştu.

Kulüp yöneticisi Bülent Aydemir, takıma sağlanan katkıların önemine değinerek, "Kadın futbolunun gelişmesi için fedakarlık yapan herkese teşekkür ediyoruz. Başta Şeker Fabrikası Müdürümüz Kürşat Erdoğan ve eşi Nurgül Erdoğan ile Ticaret Borsası Başkanı Ömer Yıldırım olmak üzere destek veren tüm iş insanlarına ve kurum temsilcilerine minnettarız" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Önder Tunay ise takımın hedeflerinin büyük olduğunu vurguladı. Tunay, "Bu sezon için en önemli hedefimiz Türkiye Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmektir. Oyuncularımız yoğun bir tempoda çalışıyor. Bu tür destekler onların motivasyonunu artırıyor. Ağrı'yı en iyi şekilde temsil etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Programın sonunda, Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, hayırsever iş insanlarının takıma sağladığı destek primlerini futbolculara takdim etti. Ticaret Borsası Başkanı Ömer Yıldırım da ayrıca futbolculara prim desteğinde bulundu. Yemek programı, futbolcuların yöneticilerle sohbeti ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - AĞRI

