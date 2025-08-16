Ağrı İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binasının İnşaatına Başladı

Ağrı İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binasının İnşaatına Başladı
Ağrı İl Özel İdaresi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla yeni hizmet binası yapımına başladı. Temel kazısı tamamlanan projede, fore kazık yöntemiyle zemin iyileştirme çalışmalarına geçildi.

Modern ve fonksiyonel şekilde projelendirilen yeni hizmet binasının, çağın ihtiyaçlarına uygun yapısıyla kente önemli katkı sağlayacağı ifade edildi. Yetkililer, inşaatın tamamlanmasıyla birlikte hizmet kapasitesinin artacağını ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulacağını belirtti - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
