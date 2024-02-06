Ağrı İl Müftüsü Miraç Kandili'nin Önemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak bugün idrak edilecek olan Miraç Kandilinin önemi ve fazileti hakkında açıklamalarda bulundu.

Müftü Şafak, açıklamasında, 6 Şubat akşamında Recep ayının 27'nci gecesinde Miraç Kandilinin idrak edileceğini ifade ederek bu gecenin önemi ve faziletine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Müftü Şafak, açıklamasında şunları kaydetti; "Recep ayının içerisindeyiz şu anda, Salı gününü Çarşambaya bağlayan yani 6 Şubat gününün akşamında Recep ayının 27'inci gecesinde ihya ettiğimiz Miraç Kandili olacak inşallah, Rabbim bu mübarek günleri tüm İslam alemi için hayırlara vesile eylesin. Bu ayların bu zamanların kıymeti nereden kaynaklanmaktadır? Tabi ki öncelikle dinin koruyucusu Allah Celle Celalühü'dür. Uygulayarak gösterende peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Rabbimizin emirlerini bir insan olarak Allah'ın kulu ve peygamberi olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında, insan bir peygamber olarak, insanlara en güzel şekilde öğretmiştir. Kur'an ve sünnette bu aylara, bu zamanlara özel değer verildiği için müminlerde aynı şekilde peygamber efendimizden günümüze kadar bu üç aylar dediğimiz zaman dilimine özel değer verilmiştir. İnsanların içinde farklılıklar durumuna göre değerler olduğu gibi, zaman içerisinde de çeşitli zamanlar vardır ki onlar daha kıymetli zamanlardır" dedi.

Müftü Şafak, konuşmalarına Miraç Kandilinin önemine değinerek "Mübarek gecelere değinecek olursak, Recep ayının 27'inci gecesinde 'Miraç' kandili vardır ki peygamber efendimizin hayatında çok önemli bir yeri vardır. Müslümanların günde 5 vakit kılmış olduğu namazında bu Miraç hadisesinden sonra yeryüzüne peygamber efendimizin ümmetine hediye olarak getirmiş olduğu ibadetlerden biridir. Böyle önemli bir gecedir. Miraç gecesi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece, Mekke'de bir rivayet halasının kızının evinde misafir iken, Cebrail aleyhisselamın gelerek, onunla birlikte bir seyahate çıkmasıdır ki buna 'Miraç' diyoruz. Bu seyahat iki aşamada gerçekleşmiştir. Birincisi mescidi haram dediğimiz Kabe'den Burak atlı bir binek ile aynı gece içerisinde hızlı bir şekilde hareket eden bir binek, onunla Kudüs'teki Mescidi Aksaya gelmesi, buna biz 'İsra' diyoruz gece yolculuğu anlamında İsra deniliyor. ve Mescidi Aksa'dan da semaya oruç etmesi yükselmesi buna da 'Miraç' deniliyor iki aşamada gerçekleşmiş, Mescidi Haramda peygamber efendimizin tebliğe başladığının 11'inci senesinde artık hüzün yılı dediğimiz Hz. Hatice annemizin vefatı, Amcası Ebutalip'in vefatının olduğu hüzün yılı dediğimiz bir zamanda daha sonra peygamber efendimizin insanlar arasında himaye edebilecek durumda kişilerin azalmış olması, Müslümanlara yapılan işkencelerin artması sebebiyle peygamber efendimiz hicret etme gereği duydu" diye konuştu. - AĞRI