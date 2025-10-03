Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Kız Öğrenci Yurdunu Ziyaret Etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Öğretmen Nurgül Gelturan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bağlı kız öğrenci yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Beraberinde Şube Müdürü Necmi Karaoğlan ile birlikte yurda gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, pansiyonda incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında okul müdürü Murat Demir'den pansiyonun işleyişi, kapasitesi ve öğrencilere sunulan imkanlar hakkında bilgi alan Kökrek, öğrenci yaşam alanlarını gezdi.

İncelemelerin ardından öğrencilerle birlikte akşam yemeği yiyen Kökrek, yemekhanede öğrencilerle sohbet ederek onların duygu ve düşüncelerini dinledi. Daha sonra dinleme salonunda bir araya geldiği öğrencilerin taleplerini tek tek not alan Kökrek, pansiyonlarda kalan öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunacak görüşlerini önemsediklerini belirtti.

Öğrencilerle sıcak bir ortamda buluşan Kökrek, pansiyonlarda düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını yerinde görerek çözüm üretmek, onların eğitim ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak önceliğimizdir. Bu kapsamda pansiyon ziyaretlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AĞRI