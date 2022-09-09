Ağrı haberi | MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Morkoç Ağrı'da

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Ankara'dan tarifeli uçak ile Ahmed-i Hani Havalimanına gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, havalimanında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve milli eğitim müdür yardımcıları tarafından karşılandı.

Temel Eğitim Genel Müdürü Morkoç, ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve Vali Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek ile birlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlamadan önce 15 Nisan İlkokulu, Şeref Saraçoğlu İlkokulu, Seyit Ali Onbaşı Anaokulu ve Alpaslan Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulunan Temel Eğitim Genel Müdürü Morkoç, kendisine takdim edilen çiçekleri öğretmen ve okul önünde öğrencilerini bekleyen velilere verdi. Burada veliler ile bir süre sohbet edip çocuklara çikolata dağıtan Temel Eğitim Genel Müdürü Morkoç, okullarda Uyum Eğitimi Programı kapsamında anasınıfı ve birinci sınıfları gezerek minik öğrencilerle yakından ilgilendi. Her gittiği okulda öğretmenlerle bir araya gelerek istek ve taleplerini dinleyen Temel Eğitim Genel Müdürü Morkoç, yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgiler aldı. Daha sonra İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u makamında ziyaret eden Temel Eğitim Genel Müdürü Morkoç, konukseverliğinden dolayı Rektör Karabulut'a teşekkür etti. Ziyaretin ardından İbrahim Çeçen Üniversitesi Osmanlı konferans salonunda düzenlenen 2022-2023 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısına Vali Dr. Osman Varol, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Toplantıda birer konuşma yapan Vali Varol, Temel Eğitim Genel Müdürü Morkoç ve İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olması dileğinde bulundu. Toplantının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek üretim alanlarını gezen ve okul müdüründen bilgiler alan Temel Eğitim Genel Müdürü Morkoç, daha sonra Bilim Merkezi ve Merkez Baloluk Köyünde kurulan Köy Yaşam Merkezinde incelemelerde bulundu. Günün sonunda Temel Eğitim Genel Müdürü Morkoç, Burçin Uysal Öğretmenevinde il yöneticileri ve ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya geldi. - AĞRI