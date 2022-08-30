Ağrı haberi | Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Ağrı'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile Türk bayrağı göndere çekildi. Kutlama programı Ağrı Valiliğinde düzenlenen Tebrikleşme Töreni ile sürdü. Vali Dr. Osman Varol tarafından gerçekleştirilen törene İl Protokol Üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Ağrı Adalet Sarayı önünde süren kutlama programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ile sürdü. Ardından Vali Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, törene katılan protokol üyelerinin, vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutladı. Halk oyunları gösterisi ile devam eden kutlama programı askeri birliklerin geçit töreninin ardından sona erdi. - AĞRI