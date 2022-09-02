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Ağrı haber: Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü mest etti

Yerel Haberler

Ağrı yerel yerel haberine göre - Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü büyüledi Ağrı'da gün batımı sırasında kızıla bürünen gökyüzü manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.

- Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü büyüledi

AĞRI - Ağrı'da gün batımı sırasında kızıla bürünen gökyüzü manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.

Merkeze bağlı Küpkıran Mahallesi'nde bulunan Küpkıran Tepesi ve Murat Nehri'nde, gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel şölen sundu.

Ayçiçekleri arasından süzülen ışıkların oluşturduğu manzara kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar da bu manzaranın tadını çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Yerel

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