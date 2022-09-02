Ağrı haber: Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü mest etti Yerel Haberler Ağrı yerel yerel haberine göre - Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü büyüledi Ağrı'da gün batımı sırasında kızıla bürünen gökyüzü manzarasıyla görenleri hayran bıraktı. - Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü büyüledi AĞRI - Ağrı'da gün batımı sırasında kızıla bürünen gökyüzü manzarasıyla görenleri hayran bıraktı. Merkeze bağlı Küpkıran Mahallesi'nde bulunan Küpkıran Tepesi ve Murat Nehri'nde, gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel şölen sundu. Ayçiçekleri arasından süzülen ışıkların oluşturduğu manzara kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar da bu manzaranın tadını çıkardı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan Ağrı Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Ağrı haber: Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü mest etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.