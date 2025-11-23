Ağrı Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı, 2. Lig'e Yükseldi

Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol takımı başarılı ve azimli çalışmalarıyla Ağrı'yı Türkiye Hentbol 2. Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübü, katıldığı bölgesel ve eleme müsabakalarında gösterdiği üstün performansla Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Hentbol 2. Ligi'ne yükselmeyi başardı. Bu başarı, ilimiz hentbol tarihinde bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

Genç Sporcuların Azmi Takdir Topladı

Büyük bir özveriyle hazırlanan ve tamamı genç sporculardan oluşan kulüp takımı, sahada sergiledikleri takım ruhu ve mücadele gücüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Antrenörleri eşliğinde uzun süren disiplinli çalışmalarının meyvesini alan sporcular, Ağrı'nın adını ulusal bir platforma taşımanın gururunu yaşıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Amacımız sporcularımızın hayallerini gerçekleştirmeleri için onlara fırsatlar sunmak. Takım sporlarında aktif rol alan her sporcu federasyon liglerinde oynamak ister. Bizlerde Hentbol, Basketbol, Voleybol vb takım sporlarında deplasmanlı liglerde mücadele etme kararı aldık. Bu vesileyle şehrimizde Futbolun yanı sıra bir kaç branşta da Türkiye liglerinde yer alacağız.

İl Müdürü, "Gençlerimizin azmi ve inancı sayesinde Ağrı, hentbolda artık 2. Lig seviyesinde temsil edilecek. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, kulübümüzün 2. Lig yolculuğunda her zaman yanlarında olacağız. Tüm hemşehrilerimizi, takımımıza destek olmaya ve maçlarda tribünleri doldurmaya davet ediyorum.

İl Müdürü Çelebi "Ligde kalıcı olmayı ve Ağrılı gençlere rol model olmayı hedefliyoruz. Yeni sezonda güçlü rakiplerle mücadele edeceğiz; ancak biz, inancımızı ve mücadeleci ruhumuzu koruyarak en iyi sonuçları almak için elimizden geleni yapacağız. Tek hedefimiz, Ağrı'nın adını hentbolde daha üst seviyelere taşımaktır," ifadelerini kullandı.

Ağrı Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon ilk karşılaşmasını oynamak üzere Batman iline hareket etti. İl Müdürü Ahmet Çelebi,Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve Kulüp Başkanı Metin Alıcıaslan sporcuları ve teknik ekibi uğurlayarak müsabakalarda başarılar diledi. - AĞRI