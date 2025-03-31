Ağrı Emniyet Müdürü Bayramda Personeliyle Bir Araya Geldi

Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Ramazan Bayramı dolayısıyla emniyet personeliyle bir araya geldi.

Polisevinde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, emniyet teşkilatının toplumun huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.

Polislerin fedakarca görev yaptığını belirten İpar, "Ramazan Bayramı, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, sevgi ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günlerden biridir. Sizler, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, bayram tatili gözetmeden büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Görevinizi en iyi şekilde yerine getirme gayretiniz, milletimizin güven içinde yaşamasını sağlıyor. Bu kutsal görevi yerine getirirken gösterdiğiniz fedakarlık ve sorumluluk bilinci, toplumumuzun sizlere olan güvenini daha da artırıyor." dedi.

Polis teşkilatının ülke genelinde büyük bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren İpar, "Bizler, halkın huzuru ve kamu düzeninin sağlanması için görev yaparken aynı zamanda devletimizin şefkatli yüzünü de temsil ediyoruz. Adalet ve güvenliğin sağlanması için sizlerin ortaya koyduğu çaba her zaman takdire şayandır. Bu vesileyle, emekleriniz ve fedakarlıklarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramı'nın sizlere, ailelerinize ve ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından tüm personelle tek tek bayramlaşan İpar, emniyet mensuplarının aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi dileğinde bulundu.

Bayramlaşma programına emniyet personelinin yanı sıra şube müdürleri ve amirler de katıldı. - AĞRI