Ağrı ekibi halk oyunlarında bölge şampiyonu oldu

Ağrı Halk Eğitimi Merkezi Karaköse Sanat Kulübü, Artvin Arhavi’de düzenlenen halk oyunları bölge yarışmasında birinci oldu. Sergilediği performansla jüri üyelerinden tam not alan ekip, Türkiye finallerine yükseldi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, başarının disiplinli çalışmanın sonucu olduğunu söyledi. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Artvin’in Arhavi ilçesinde düzenlenen 2026 yılı bölge yarışmasında Ağrı ekibi büyük bir başarıya imza attı. Geleneksel düzenlemesiz dalda yarışan Ağrı Halk Eğitimi Merkezi Karaköse Sanat Kulübü, 90.40 puan alarak bölge birincisi oldu. Bölge genelinden çok sayıda halk oyunları ekibinin katıldığı yarışmada sahne alan Ağrı temsilcisi, sergilediği performansla hem jüri üyelerinin hem de izleyicilerin beğenisini topladı. Elde edilen dereceyle birlikte ekip, Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

AĞRI EKİBİ SAHNE PERFORMANSIYLA JÜRİDEN TAM NOT ALDI

Yarışma boyunca sahneye taşıdığı uyum, ritim ve yöresel figürlerle dikkat çeken Ağrı Halk Eğitimi Merkezi Karaköse Sanat Kulübü, geleneksel oyunları aslına uygun şekilde sergileyerek yüksek puan aldı. Uzun süredir hazırlıklarını sürdüren ekip, sahne disiplininin yanı sıra sergilediği güçlü ekip ruhuyla da ön plana çıktı. Yarışma sonunda açıklanan puanlarla bölge birinciliğine ulaşan ekip, Ağrı’ya büyük gurur yaşattı. Türkiye finallerine yükselme başarısı gösteren ekip için kentte sevinç yaşanırken, halk oyunlarına gönül veren öğrenciler ve eğitmenler de başarıyı coşkuyla karşıladı.

HASAN KÖKREK: “BU BAŞARI TESADÜF DEĞİL”

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada halk oyunlarının kültürel mirasın yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kökrek, “Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmaların sahaya yansımasını görmek bizler için ayrı bir memnuniyet. Öğrencilerimizin ve eğitmenlerimizin büyük bir özveriyle hazırlandıkları bu süreçte ortaya koydukları performans, disiplinli çalışmanın en somut göstergesi oldu” dedi. Beş yıldır aynı başarı grafiğini sürdüren bir ekibin varlığının Ağrı adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirten Kökrek, emeği geçen idareci, usta öğretici ve kursiyerleri tebrik etti.

TÜRKİYE FİNALLERİ İÇİN HEDEF ŞAMPİYONLUK

Halk Oyunları İl Temsilcisi Edip Erdoğan da başarının uzun soluklu ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Erdoğan, ekipte yer alan oyuncuların yöresel figürleri doğru şekilde sergileyebilmek için yoğun emek verdiğini belirtti. Oyuncular arasındaki güçlü uyumun sahneye doğrudan yansıdığını ifade eden Erdoğan, antrenörler ve usta öğreticilerin süreci yakından takip ederek ekibin gelişimine önemli katkı sunduğunu kaydetti. Türkiye finallerinde de aynı disiplin ve inançla mücadele edeceklerini vurgulayan Erdoğan, Ağrı ekibinin kültürel değerleri en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını dile getirdi.

Haber: Servet Arslan