Ağrı'dan deprem bölgesine mısır silajları gönderildi

Ağrı'da yaşayan hayırsever vatandaşlar ve iş insanları, besicilerin hayvanları için deprem bölgesine mısır silajları gönderdi.

Ağrı'da yaşayan hayırsever vatandaşlar ve iş insanları, besicilerin hayvanları için deprem bölgesine mısır silajları gönderdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından tüm ülke yaraları sarmak için seferber olurken Ağrı'da da valilik ve AFAD koordinesinde deprem bölgesine yönelik kampanyalar yapılmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda Doğubayazıt ilçesine bağlı Sağlıksuyu köyündeki iş insanı Fehmi Konyar ve hayırseverler bölgedeki besicilerin hayvanları için kepçe yardımıyla İl Özel idaresine ait 9 kamyonla mısır silajları gönderildi. - AĞRI