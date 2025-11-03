Haberler

Ağrı'daki Cezaevinde Türk Tiyatrosu ile Moral Dolu Etkinlik

Ağrı'daki Cezaevinde Türk Tiyatrosu ile Moral Dolu Etkinlik
Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesindeki L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen tiyatro gösterisi, hükümlü ve tutuklulara moral kaynağı oldu. Gençlik Haritası Kültür-Sanat ve Ekolojik Derneği tarafından hayata geçirilen etkinlikte, geleneksel Türk tiyatrosunun örnekleri sahnelendi.

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü ve tutuklular, Türk geleneklerini konu alan tiyatro gösterisiyle moral buldu.

Kurumun sosyal ve kültürel faaliyetleri çerçevesinde Gençlik Haritası Kültür-Sanat ve Ekolojik Derneği tarafından "Yarınlar Senin: Güneydoğu Anadolu" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türk tiyatrosunun köklü türleri olan Karagöz-Hacivat, kukla ve orta oyunu örnekleri sahnelendi. Oyunlarda geleneksel Türk yaşamı, örf ve adetler sahneye taşındı.

Etkinliğe Kurum Müdürü Burak Merkan Ünlü, Kurum İkinci Müdürü Berna İlbeği, kurum personelleri ile çok sayıda hükümlü ve tutuklu katıldı. Gösteri sonunda oyuncular, izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hükümlüler ve tutuklular, tiyatro etkinliğinin kendilerine moral verdiğini ve unutulmaz bir gün yaşattığını ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
