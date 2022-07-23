- Ağrı Dağı Milli Parkı yosun tutmaya başladı

IĞDIR - Türkiye'nin çatısı 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı yosun tutmaya başladı.

Iğdır sınırları içinde yer alan Karasu ve Bulakbaşı sulak alanlar olaraktan da bilinen doğal güzelliği ile birçok canlıya ev sahipliği yapan Ağrı Dağı Milli Parkı yosun tutmaya başladı. Her yıl tekrarlanan ve sonbahar ayında artan yosunlaşma ile birlikte bazı canlılar da zor anlar yaşıyor. Iğdır'da sulak alanlarının az olmasıyla çoğu kuş türünün yaşadığı bu alanda birçok kuş türünü görmek de mümkün. Ayrıca halk arasında "esrarengiz fare" olarak adlandırılan su maymunlarının Iğdır'da en çok bulunduğu bölgelerden biri de Ağrı Dağı Milli Parkıdır.