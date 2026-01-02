Ağrı'da AFAD ekipleri mahsur kalan vatandaşlara ulaştı

Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle farklı noktalarda mahsur kalan vatandaşlar, Ağrı AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ağrı AFAD İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Merkez ilçeye bağlı Yakınca köyü civarında bir aracın kara saplandığı ve araç içerisinde bulunan 2 vatandaşın mahsur kaldığı tespit edildi. Yapılan telefon görüşmesinde vatandaşların aracı bırakarak en yakın yerleşim yerine tahliye edilmek istedikleri öğrenildi. Bunun üzerine olay yerine 3 arama kurtarma teknisyeni, 1 araç ve HAK Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar güvenli bir şekilde İl Merkezine tahliye edildi.

Aynı gün Eleşkirt ilçesinde İlçe Karayolları Müdürlüğü ilerisi, güneş panelleri yolu üzerinde bir traktörün tipi nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı alındı. Olay yerine Ağrı AFAD İl Müdürlüğü'nden 3 arama kurtarma teknisyeni, 1 kurtarma aracı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda vatandaş ve traktörü kurtarılarak vaka sonlandırıldı.

Bir diğer olay ise Merkeze bağlı Soğanköy iç yolunda meydana geldi. Kara saplanan bir araçta bulunan 3 vatandaşın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla vatandaşlar güvenli bölgeye götürüldü. - AĞRI