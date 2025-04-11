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Ağrı'da Tedavi Gören Bebek ve Asker Ambulans Uçakla Sevk Edildi

Ağrı'da Tedavi Gören Bebek ve Asker Ambulans Uçakla Sevk Edildi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ağır akciğer enfeksiyonu bulunan 3 aylık bir bebek ve kalp hastası 20 yaşındaki asker, sağlık durumları nedeniyle ambulans uçakla ileri tedavi için başka hastanelere sevk edildi.

Ağrı'da tedavi gören 3 aylık bebek ve 20 yaşındaki kalp hastası asker, ambulans uçakla ileri tedavi için sevk edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tedavi gören ağır akciğer enfeksiyonu bulunan 3 aylık bebek ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği kalp kası iltihabı sonrasında gelişen kalp kasının genişleyip zayıflaması sonucu kalbin yeterli kan pompalayamaması nedeniyle tedavi gören asker için Sağlık Bakanlığı tarafından Ağrı Ahmed-i Han-i Havalimanına ambulans uçak gönderildi. Hastaların ileri tetkik ve tedavileri için Bebek uçak ambulansla Elazığ'a sevk edilirken asker ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) gönderildi. - AĞRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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