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Ağrı'da Tamirciler Yoğunluk Yaşıyor

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Ağrı'da vatandaşların yeni bir şey almak yerine eskisini tamir ettirmesi, tamircilerde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, kırılmış ve bozulmuş ürünleri onarıp yenilemeyi tercih ediyor.

Ağrı'da, vatandaşların yeni bir şey almak yerine eskisini tamir etmesi, tamircilerde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşın eski ürünleri atmak yerine tamire götürmesi, çaydanlık tencere, termos, düdüklü tencere gibi ürünlerin tamircilerinin yüzünü güldürdü. Zamların yoğun yaşandığı bu günlerde yeni ürün almak istemeyen vatandaşlar, önceki yıllarda kullandıkları kırılmış ve bozulmuş ürünleri onarıp yenilemeyi tercih ediyor.

Ağrı'da 15 yıldır baba mesleği olan tamircilik işiyle uğraşan Özcan Işık, eskilerin kıymete bindiğini ve bu durumun kendilerine yaradığını söyledi. Işık, "Bu baba mesleği, babam yaklaşık 25 sene falan yaptı sonra vefat etti. Ben de yaklaşık 15 sene falandır yapıyorum bu tamir işini. Bizim işlerimizde biraz açıldı. Elimizden geldiğince indirimli yapmaya onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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