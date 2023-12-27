Ağrı'da Soğuk Hava Sokak Hayvanlarını Olumsuz Etkiliyor

Ağrı'da aşırı soğuk hava, insan yaşamını olduğu kadar doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor. Toprağın karla örtünmesi ve aşırı soğuk havalardan dolayı sokakta yaşayan hayvanlar açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Recep Çirik, sokak hayvanlarına yardım etmenin bir insanlık borcu olduğunu söyledi.

Ağrı'da soğuk havalarda özellikle yiyecek bulma sıkıntısı çeken Kedi, köpek gibi sokak hayvanları ile kuşlar ve yaban hayvanlarının yaşam mücadelesi veriyor. Sokak hayvanları soğuk kış günlerinde insanların yardımına ihtiyaç duyuyor.

Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Recep Çirik, sokak hayvanlarına yardım etmenin hem dini hem de vicdani bir görev olduğunu belirterek, şunları söyledi: "İçinde bulunduğunuz şartlar bir sokak hayvanını sahiplenmek için elverişsiz olsa da soğuk kış aylarında onları yardıma muhtaç bir şekilde gördüğünüzde onlara bir el uzatabilirsiniz. Sadece soğuk kış aylarında değil, her mevsim onlar için kapınızın önüne bir kap su ve yemek bırakmanız önemli. Mama alamayacak olsanız bile o gün sofranızdan artan yemeklerinizi sevimli dostlarımızla paylaşabilirsiniz. Camlarınızın önüne bir kap su ve kuşların tüketebileceği türden yiyecekler koyabilirsiniz. Sokakta yaşayan hayvanların soğuk günlerde ısınmaları için en uygun ortamlardan biri de yeni park etmiş arabaların motor bölümleridir. Yeni kapatıldığı için sıcak olan bu ortamlara sığınan kedi ya da köpekler çoğu zaman dikkatsizlik sebebiyle ciddi şekilde yaralanabilirler. Bu nedenle özellikle karlı günlerde arabanızı çalıştırmadan önce mutlaka kaputu kontrol edin ve motor bölümüne, lastik üstlerine ve aracın altına bir göz atın. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, 'Merhamet edenlere Allah-u Teala rahmet eder. Yerdekilere merhamet ediniz ki, gökteki de size merhamet etsin.' Bizler de birlikte yaşadığımız canlılara karşı duyarlı davranmalıyız. Sevgi ve merhamet iklimi bu soğuk havaları cennete çevirir. Sadece doğaya karşı değil çevremizdeki tüm canlılara muhabbetle yaklaşırsak bizden sonraki nesillere de daha yaşanabilir bir dünya bırakmış oluruz. Doğadaki tüm canlılardan da sorumluyuz. Bu hepimiz için bir insanlık borcudur."

Çirik, sokak hayvanlarına yardım eden vatandaşlara da teşekkür etti. - AĞRI