Ağrı'da Olumsuz Hava Koşullarına Hızlı Müdahale
Ağrı'da ortaya çıkan olumsuz hava koşulları sonrasında Valilik koordinesinde yürütülen acil durum müdahalelerinde 24 saatte 16 olay yaşandı. 194 personel ve 76 araçla yapılan çalışmalar sonucunda 233 vatandaş ve 51 araç kurtarıldı, ayrıca Kızılay 750 kumanya ve 4 battaniye dağıttı.
Ağrı'da etkili olan olumsuz hava koşulları sonrasında Valiliğin koordinesinde yürütülen hızlı müdahale çalışmalarında 24 saatte 16 acil durum yaşandı.
Acil durumlara müdahale etmek için 194 personel ve 76 araç sahaya sevk edilirken, yapılan çalışmalar sonucunda 233 vatandaş ve 51 araç mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Ayrıca, Kızılay tarafından yürütülen destek çalışmalarında 750 kumanya ve 4 battaniye ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Halkın güvenliği için çalışan ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen başarılı bir şekilde görevlerini yerine getirerek vatandaşlara yardım eli uzattı. - AĞRI