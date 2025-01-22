Üye Girişi
Haberler
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Yangında kızı ve torununu kaybeden anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış

Yangında çifte acı yaşayan anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış

Ağrı'da 'Okulum Beni Bekler' Projesi Kapsamında Başarı Ödülü

Ağrı'da 'Okulum Beni Bekler' Projesi Kapsamında Başarı Ödülü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 'Okulum Beni Bekler' projesi kapsamında başarılı performans sergileyen Zeynep Erçek'i makamında kabul ederek ödüllendirdi. Proje, okuldan uzak kalan çocukları eğitime kazandırmayı hedefliyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Okulum Beni Bekler" projesi kapsamında başarılı bir şekilde eğitimini sürdüren Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Zeynep Erçek'i makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okulum Beni Bekler" projesi, okuldan uzak kalan çocukları tekrar eğitime kazandırmak amacıyla başlatıldı. Bu proje çerçevesinde, öğretmenlerin çabalarıyla okula kazandırılan ve derslerinde başarılı bir performans sergileyen Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Zeynep Erçek, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminde takdir ve onur belgelerini almaya hak kazandı.

Başarılı öğrenciyi makamında misafir eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrenci Zeynep Erçek'i tebrik ederek, ona çeşitli hediyeler takdim etti. Kız çocuklarının eğitiminin önemine dikkat çeken Kökrek,"Bu proje kapsamında birçok öğrencimizi tekrar okula kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Zeynep'in başarısı, bu çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Eğitime verilen her destek, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır." dedi.

Ziyaret sırasında duygularını dile getiren Zeynep Erçek, destekleri için Kökrek ve projenin tüm paydaşlarına teşekkür etti.

Öğrenci Zeynep Erçek'in ziyaretine Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ve ablası Gülay Erçek de eşlik etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Tarık Mengüç, astral seyahatini anlattı
img

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
img

Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Skriniar, Fenerbahçe'de
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
76 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in içi ilk kez FPV dronla görüntülendi

76 kişiye mezar olan otelin içi ilk kez böyle görüntülendi
Tutuklanan Ümit Özdağ'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

Mahkemede verdiği ifadede ses getirecek "suikast" detayı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Bir ay önce Grand Kartal Otel'de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı

Aşçı Esra'nın son sözleri kahretti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.